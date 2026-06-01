Kayserili Badmintoncuların Prag Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserili Badmintoncuların Prag Başarısı

Kayserili Badmintoncuların Prag Başarısı
01.06.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prag'daki turnuvada 4 Kayserili sporcu madalya kazanarak Milli Takım'a seçildi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen YONEX Czech Youth International Prague 2026 Turnuvası'nda mücadele eden Kayserili sporcular, uluslararası arenada önemli başarılara imza attı. Milli takıma davet edilen 9 Kayserili sporcudan 4'ü madalya kazanarak büyük gurur yaşattı.

Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen ve 33 ülkeden 464 sporcunun katıldığı YONEX Czech Youth International Prague 2026 Turnuvası'nda Kayserili badmintoncular dikkat çeken başarılara imza attı. U-11 Tek Kızlar kategorisinde mücadele eden Zümra Çetintaş, tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, U-11 Çift Kızlar kategorisinde ise Ankaralı partneri Tuğba İlayda Öksüzer ile birlikte bir kez daha kürsünün zirvesine çıkarak ikinci altın madalyasını kazandı.

Aynı kategoride mücadele eden Asya Duru Ülger ve Elvin Gökçe Arık çifti ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti. U-11 Karışık Çiftler kategorisinde yarışan Eylül Çerezci de Çorumlu partneri Muhammed Uslu ile birlikte üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milli Takım, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserili Badmintoncuların Prag Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
12:06
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı
Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:38
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:37:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kayserili Badmintoncuların Prag Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.