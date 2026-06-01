Kayserili Badmintoncuların Prag Başarısı

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen YONEX Czech Youth International Prague 2026 Turnuvası'nda mücadele eden Kayserili sporcular, uluslararası arenada önemli başarılara imza attı. Milli takıma davet edilen 9 Kayserili sporcudan 4'ü madalya kazanarak büyük gurur yaşattı.

Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen ve 33 ülkeden 464 sporcunun katıldığı YONEX Czech Youth International Prague 2026 Turnuvası'nda Kayserili badmintoncular dikkat çeken başarılara imza attı. U-11 Tek Kızlar kategorisinde mücadele eden Zümra Çetintaş, tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, U-11 Çift Kızlar kategorisinde ise Ankaralı partneri Tuğba İlayda Öksüzer ile birlikte bir kez daha kürsünün zirvesine çıkarak ikinci altın madalyasını kazandı.

Aynı kategoride mücadele eden Asya Duru Ülger ve Elvin Gökçe Arık çifti ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti. U-11 Karışık Çiftler kategorisinde yarışan Eylül Çerezci de Çorumlu partneri Muhammed Uslu ile birlikte üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. - KAYSERİ