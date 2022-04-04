Kayserili Boccia sporcuları Kocaeli'nden madalya ile döndü - Son Dakika

28 Mart-2 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Boccia Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

180 sporcunun katılımıyla Kocaeli'nde gerçekleştirilen müsabakalarda yarışan Kayserili sporculardan Öner Bozbıyık Türkiye Şampiyonu olurken, Hakan Arık Türkiye İkincisi, Ersoy Turp Türkiye Üçüncüsü oldu. Çiftler kategorisinde yarışan Ersoy Turp ve Fatma Kuval Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcular elde ettiği bu sonuçlarla, Mayıs ayında İzmir'de yapılacak olan Milli Takım Kampına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Buse Altınparmak'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ