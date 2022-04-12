Kayserili cimnastikçi Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Kayserili cimnastikçi Türkiye Şampiyonu oldu

12.04.2022 11:09
Kayserili cimnastikçi Türkiye Şampiyonu oldu

09-10 Nisan 2022 tarihlerinde Bolu'da yapılan Artistik Cimnastik Okullar Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Mert Efe Kılınçer genç erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

09-10 Nisan 2022 tarihlerinde Bolu'da yapılan Artistik Cimnastik Okullar Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Mert Efe Kılınçer genç erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Artistik Cimnastik Okullar Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Mert Efe Kılınçer, genç erkekler kategorisinde elde ettiği bu başarı ile Fransa'nın Paris kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hak kazandı. Aynı şampiyonada mücadele eden Kayseri TOHM sporcusu Melih Dumlu ise genç erkeklerde milli takım kampına davet edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı şampiyon sporcuyu ve antrenörü Mehmet Bilgin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayserili cimnastikçi Türkiye Şampiyonu oldu

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Çekya Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası Çekya Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası

Cimnastik, Mert Efe, okullar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserili cimnastikçi Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika


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