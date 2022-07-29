Ertaç Bağcı, İskenderunspor'dan ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ertaç Bağcı, İskenderunspor'dan ayrıldı

29.07.2022 18:22
Ertaç Bağcı, İskenderunspor'dan ayrıldı

Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, İskenderunspor ile yolunu ayırdığını açıkladı.

Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, İskenderunspor ile yolunu ayırdığını açıkladı.

2021-2022 sezonunda İskenderunspor ile şampiyonluk yaşayan Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, 2. lig ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Jan Olde Riekerink, Bülent Yenihayat hocamdan ve yardımcılarından çok şey öğrendim. Her zaman yanımda olup beni yalnız bırakmadılar. Başkanımız Hakan Bolat ve Melike Bolat'ta bana burada sahip çıkıp hem annelik hem babalık yaptılar. Burası benim yuvam. Bu sene 1. lige çıkma yolunda aileme başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bir çok takımla transfer görüşmesi yapan tecrübeli oyuncunun yeni takımı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Nazilli Belediyespor ilk hazırlık maçında sahadan galibiyet ile ayrıldı Nazilli Belediyespor ilk hazırlık maçında sahadan galibiyet ile ayrıldı Başarır: 'Türkiye'de Suça Konu Silahlar, Özellikle Fetö Döneminde El Konulan Birçok Silah, Müsadere Kararı Olmadan İsteyen İnsanlara Ayrıldı' Başarır: 'Türkiye'de Suça Konu Silahlar, Özellikle Fetö Döneminde El Konulan Birçok Silah, Müsadere Kararı Olmadan İsteyen İnsanlara Ayrıldı'
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertaç Bağcı, İskenderunspor'dan ayrıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:06 Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ertaç Bağcı, İskenderunspor'dan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement