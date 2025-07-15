Kayserili Minik Sporculardan Badmintonda Başarı - Son Dakika
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Kayserili Minik Sporculardan Badmintonda Başarı

Kayserili Minik Sporculardan Badmintonda Başarı
15.07.2025 11:53
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Kayserili U-11 badmintoncular, İstanbul Youth Open 2025'te 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Kayserili minik sporcular, İstanbul Youth Open 2025 Badminton Turnuvası U-11 kategorisinde 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen İstanbul Youth Open 2025 Badminton Turnuvası'nda U-11 kategorisinde mücadele eden Kayserili sporcular, 1 altın ve 1 bronz olmak üzere iki madalya kazandı. Turnuvada, Tek Bayanlar kategorisinde Ravzanur Coşar, bronz madalyanın sahibi olurken, Çift Bayanlar kategorisinde ise Medine Ecrin Şahin ile Ravzanur Coşar altın madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, antrenörleri Abdurrahman Arslan ve Mehmet Korkutan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İstanbul, kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserili Minik Sporculardan Badmintonda Başarı - Son Dakika

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