Kayserili muaythai sporcuları dünya şampiyonasından madalya ile döndü

Muaythai Kayseri il Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Tayland'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Muaythai Milli Takımı kadrosunda ülkemizi temsil eden ve madalya kazanan Kayserili sporcuları tebrik etti.

Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, 5-12 Aralık tarihlerinde Tayland'ta düzenlenen, 98 ülkenin katıldığı Muaythai Dünya Şampiyonasında Milli Takımın ekip halinde dünya 3'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attığını belirtti.

Milli takım kafilesindeki Kayserili sporcular Sercan Koç ve Ezgi Keleş'in kategorilerinde finalde gümüş madalya kazanarak milli takımın başarısında pay sahibi olduğunu vurgulayan Ulu, şunları kaydetti:

"Kayseri'de muaythai sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Sporcularımız hem ulusal hem de uluslararası turnuvalarda Kayseri'yi başarıyla temsil ediyor. Son şampiyonada da iki kardeşimiz madalya alarak bizi gururlandırdı. Kayseri olarak milli takıma teknik kadro konusunda da önemli katkılar sağlıyoruz. Son dünya şampiyonasında şehrimizden Halil Demir, Göksel Cingöz ve Talip Şenolmuş teknik heyette yer aldı. Görevlerini en iyi şekilde yapan ekibimize teşekkür ediyorum. İki dünya ikinciliği şehrimize hayırlı olsun, şubat ayında ülkemizde yapılacak Avrupa Muaythai Şampiyonasına odaklandık ve şehrimize Avrupa şampiyonluğu getirmek için gayret edeceğiz."