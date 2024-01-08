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Kayserili Sporcu Alptekin Canözkan Milli Takıma Çağrıldı - Son Dakika
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Kayserili Sporcu Alptekin Canözkan Milli Takıma Çağrıldı

U-25 Gençler Üç Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabında Türkiye Şampiyonu olan Kayserili sporcu Alptekin Canözkan, milli takıma çağrıldı. Canözkan, 2023 yılı U-25 Gençler Üç Bant Bilardo kategorisinde Genel Klasman Şampiyonu olarak Nisan ayı sonunda Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkeyi temsil etme hakkı kazandı.

Kayserili Sporcu Alptekin Canözkan Milli Takıma Çağrıldı
08.01.2024 - 12:07,
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U-25 Gençler Üç Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabında Türkiye Şampiyonu olan Kayserili sporcu Alptekin Canözkan, milli takıma çağrıldı.

U-25 Gençler Üç Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı, Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Ankara Gölbaşı Federasyon Tesislerinde düzenlendi. Kayserili Sporcu Alptekin Canözkan, 21 sporcunun mücadele ettiği U-25 Gençler Üç Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabında Türkiye Şampiyonu oldu. Alptekin Canözkan, 2023 yılı U-25 Gençler Üç Bant Bilardo kategorisinde Genel Klasman Şampiyonu olarak Nisan ayı sonunda Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkeyi temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Ankara Gölbaşı, Türkiye, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserili Sporcu Alptekin Canözkan Milli Takıma Çağrıldı - Son Dakika


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