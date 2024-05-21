Kayserili Sporcular Kickboks Dünya Kupası'nda Başarıya İmza Attı - Son Dakika
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Kayserili Sporcular Kickboks Dünya Kupası'nda Başarıya İmza Attı

Kayserili Sporcular Kickboks Dünya Kupası\'nda Başarıya İmza Attı

İstanbul'da yapılan 9. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda Kayserili sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar.

21.05.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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İstanbul'da yapılan 9. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda Kayserili sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar.

15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan 9. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları önemli derecelere imza attı. Kayserili sporcular 1 atın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere Dünya Kupası'ndan 6 madalya ile döndü. Sporcuları ve antrenörleri Cihat Arı ile Hayriye Türksoy Hançer'i kutlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başarılarının devamını diledi. Dünya şampiyonasında derece yapan sporcular ise şu şekilde:

Muhammed Ali Yıldırım 57 kilogram Yıldız Erkek Kicklight Şampiyon

Hacı Mustafa Saltık +94 kilogram Genç Erkek Point Fighting ikinci

Altar Sezer Şahin Point Fighting Büyük Erkek -94 kilogram üçüncü

Duran Berat Özer Kick Light Yıldız Erkek -63 kilogram üçüncü

Arda Aktürk Full Contack Genç Erkek -51 kilogram üçüncü

Elif Ceren Uzunçakmak 55 kilogram Yıldız Bayan Point Fighting üçüncü - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserili Sporcular Kickboks Dünya Kupası'nda Başarıya İmza Attı - Son Dakika

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