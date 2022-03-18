Kayserili sporculardan Türkiye Şampiyonasında 2 bronz madalya - Son Dakika

Wushu Kung-fu Federasyonunun faaliyet programında yer alan Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası 12-16 Mart 2022 tarihleri arasında Sakarya'da yapıldı. Şampiyonada Kayserili 2 sporcu madalya kazandı.

30 ilden bin 50 sporcunun zorlu mücadelelerine sahne olduğu şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden sporculardan Handenur Şahin ve Selcen Özkan Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'ye 2 bronz madalyayla dönen sporcuları ve antrenörleri Ayşegül Kılıç Bolat'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ