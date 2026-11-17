Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Tuğçe Balkaya, 60 kilogram alt genç kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Türk Milli Takımı ise şampiyonayı takım halinde dünya ikincisi olarak tamamladı.

Yunanistan'ın Atina kentinde 6-16 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Tuğçe Balkaya büyük bir başarıya imza attı. 60 kilogram alt genç kategorisinde mücadele eden Tuğçe Balkaya, rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu oldu ve altın madalyayı Kayseri'ye kazandırdı. Şampiyonada mücadele eden Türk Milli Takımı ise 6 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanarak gençlerde takım halinde dünya ikinciliğini elde etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Tuğçe Balkaya'yı, milli takım kafilesini, teknik ekibi ve Kayseri'den milli takımda mücadele eden Ayşegül Açık, Yağız Emir Kılıç ve Abdullah Tuna Daldaban'ı tebrik ederek sporcuların yetişmesinde emeği bulunan Kayserili antrenörlere teşekkür etti.