Kayserispor, 12. hafta Pendikspor maçı hazırlığında çift kale maç yaptı - Son Dakika
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Kayserispor, 12. hafta Pendikspor maçı hazırlığında çift kale maç yaptı

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Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atila Gerin yönetimindeki antrenmanda pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı, hazırlıklar yarın sürecek.

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, futbolcular pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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