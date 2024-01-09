Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 2024 yılına mağlubiyet ile başladı.

2023 yılına Karagümrük yenilgisi ile başlayan ve yıl sonunda oynadığı Konyaspor maçını kaybederek yılı mağlubiyet ile sonlandıran Kayserispor, 2024 yılına da iyi başlamadı. 2024 yılının ilk resmi maçında sahasında Sivasspor ile Süper Lig maçına çıkan Kayserispor, taraftarı önünde 3-1 mağlup oldu. İlk yarısını 1-1 noktalandırdığı maçın son dakikalarında yediği goller neticesinde mağlup olan sarı kırmızılılar, yeni yılın ilk maçından puan çıkaramadı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası kategorilerinde mücadelesini sürdüren Kayserispor, 2023 yılında 38 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı Kırmızılılar, 19 kez kazanıp 15 kez yenilirken 8 maçta da berabere kalmıştı. - KAYSERİ