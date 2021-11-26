Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor'da sakatlığı bulunan Bernard Mensah, Emrah Başsan , Miguel Cardoso ve kadroda düşünülmeyen Manuel Fernandes de maç kadrosunda yer almadı. - KAYSERİ

Deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor kafilesinde 23 futbolcu yer alıyor.

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