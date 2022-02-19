Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada

Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazanırken yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti.

GİRESUNSPOR GALİBİYET HASRETİNİ DİNDİREMİYOR

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mario Gavranovic ile 45. dakikada Mert Çetin kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 86. dakikada Suleymanov'dan geldi. Bu sonucun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 3 haftaya çıkardı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Karadeniz ekibi ise galibiyet hasretini yine dindiremedi ve düşme potasında 17. sırada yer aldı.