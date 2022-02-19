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Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada - Son Dakika

Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada

19.02.2022 18:20
Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada

Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor yenilmezlik serisini 3 maça yükselterek 10. sıraya yerleşti. dGiresunspor düşme potasında 17. sırada yer aldı.

Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazanırken yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti.

GİRESUNSPOR GALİBİYET HASRETİNİ DİNDİREMİYOR

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mario Gavranovic ile 45. dakikada Mert Çetin kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 86. dakikada Suleymanov'dan geldi. Bu sonucun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 3 haftaya çıkardı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Karadeniz ekibi ise galibiyet hasretini yine dindiremedi ve düşme potasında 17. sırada yer aldı.

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Son Dakika Spor Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada - Son Dakika
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