Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazanırken yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mario Gavranovic ile 45. dakikada Mert Çetin kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 86. dakikada Suleymanov'dan geldi. Bu sonucun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 3 haftaya çıkardı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Karadeniz ekibi ise galibiyet hasretini yine dindiremedi ve düşme potasında 17. sırada yer aldı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada - Son Dakika Spor