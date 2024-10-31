Kayserispor 3 Puan Silinme Tehlikesini Aşmayı Başardı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor 3 Puan Silinme Tehlikesini Aşmayı Başardı

Kayserispor 3 Puan Silinme Tehlikesini Aşmayı Başardı

Kayserispor, eski futbolculara ödemeleri yaparak 3 puan silinme cezasını savuşturdu.

31.10.2024 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 puan silinme tehlikesi ile karşı karşıya olan Kayserispor'da ödemeler gerçekleştirildi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, eski futbolcuları Bilal Başacıkoğlu ve İlhan Parlak'a yapılamayan ödemelerden dolayı karşı karşıya kaldığı 3 puan silinme cezasını savuşturdu. Sarı kırmızılı kulüp, gelen ödeme ile hem Bilal'in hem de İlhan'ın hesabına paraları gönderdi. Böylece 3 puan silme cezası da rafa kaldırılmış oldu.

Sarı kırmızılı takım, Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İlhan Parlak, Kayserispor, Ekonomi, kayseri, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 3 Puan Silinme Tehlikesini Aşmayı Başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:16:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor 3 Puan Silinme Tehlikesini Aşmayı Başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.