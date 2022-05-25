Kayserispor 38 maçta 54 gol attı - Son Dakika
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Kayserispor 38 maçta 54 gol attı

25.05.2022 08:37
Kayserispor 38 maçta 54 gol attı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de rakip filelere 38 maçta 54 gol attı.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de rakip filelere 38 maçta 54 gol attı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 47 puanla 14. sırada tamamlayan Kayserispor, oynadığı 38 maçta rakip ağlara 54 gol atabildi. Kayserispor'da bu golleri 20 farklı futbolcu kaydetti. 20 takımın mücadele ettiği ligde Kayserispor adına en çok gol atan isim Mame Baba Thiam oldu. Senegalli futbolcu, geride kalan sezon sarı kırmızılı forma ile 11 gole imza koyarken Mario Gavronovic 10 golle ikici sırada yer aldı. Bu iki ismi Emrah Başsan, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı ve Mustafa Pektemek takip etti.

Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:

Mame Baba Thiam: 11 gol

Mario Gavranovic: 10 gol

Emrah Başsan: 5 gol

Miguel Cardoso: 4 gol

Mustafa Pektemek: 3 gol

Gökhan Sazdağı: 3 gol

Bernard Mensah: 2 gol

Joseph Attamah: 2 gol

Uğur Demirok: 2 gol

İlhan Parlak: 2 gol

Dimitrios Kolovetsios: 1 gol

Abdulkadir Parmak: 1 gol

Andrea Bertolacci: 1 gol

Hayrullah Erkip: 1 gol

Majid Hosseini: 1 gol

İbrahim Akdağ: 1 gol

Oliver Kemen: 1 gol

Onur Bulut: 1 gol

Mert Çetin: 1 gol

Philip Awuku: 1 gol (kendi kalesine)

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

YORUMLAR
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Göztepe 38 maçında 37'sinde gol yedi Göztepe 38 maçında 37'sinde gol yedi Miguel Cardoso 4. golünü attı Miguel Cardoso 4. golünü attı
Kaynak: İHA

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