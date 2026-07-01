Kayserispor 60. yılını coşkuyla kutladı

Kayserispor, kuruluşunun 60. yıl dönümünü tesislerde coşkuyla kutladı. Kutlamada daha önceden Kayserispor'da forma giyen oyuncuların görüntülü mesajları ekrana yansıtılırken, protokol üyeleri tarafından pasta kesildi. Kutlamada sarı-kırmızılıların yeni sezonda giyeceği formalar da tanıtıldı.

Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde düzenlenen 60. yıl kutlamalarına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Kayserisporlu futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Alana gelen protokol üyeleri tribünleri dolduran çok sayıda taraftarı selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Kayserispor için hazırlanan 60. yıl klipi katılımcıların görseline sunuldu. Programda açılış konuşmasını yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, "Kayserispor benim için bir aşk ve bir sevda. Geceyi gündüze katıp, varı yok edip Allah'ın izniyle bu işin altından kalkacağız. Bu yolu yürürken birazcık sabır, birazcık hoşgörü lazım. Bizim ne yaptığımızdan farkında olacağımızdan asla şüpheniz olmasın. Ali Çamlı olarak sizlerin huzurunda, yüce Allah'ın huzurunda sizlere söz veriyorum. Bu kulübün bir damla suyunu dahi israf ettirmeden, bu kulübün 1 kuruşuna zarar verdirmeden bu görevi anlımızın akıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolu hep birlikte istişare ile hoşgörü yürüyeceğiz. Bu kulübü sonuçta misafir olduğu yerden ev sahibi olduğu yere taşıyacağız. Türkiye Futbol Camiasının çok yakinen tanıdığı, takdir ettiği bir hoca ile anlaştık. Atila Gerin hoca bundan önce yaptıklarını bu sene Kayserispor'u şampiyon olarak saha çıkartıp, kendisi ispat edecek. İnşallah bu yürüdüğümüz yolda yanlış yapmayız. Allah bizi mahcup etmesin. Amacımız Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Atila Gerin ise, "Ben ve ekibim, oyuncularımın bütün hedefi ait olduğumuz yere dönmektir. Allah'ın izni ile bunu başaracağız. Kayserispor'a yakışır bir kadro kurmak için gece gündüz çalışıyoruz. Allah'ın izni ile sahaya çıktığında bu arma için, bütün mücadelesini verecek, en iyi haliyle sahada olacak sizi oradan mutlu şekilde evimize gönderecek bir takım göreceksiniz. Bundan önce yaptıklarımız gibi inşallah bunu yine başaracağız. Sizden sadece hep destek, tam destek istiyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Değişik siyasi konumlarda, değişik görevlerde ama herkesin yüreği Kayserispor sevdasıyla çarpan bir anlayış içerisinde başkanımız bizi bir araya getirdi. Bu nedenle Ali Çamlı hocama özellikle teşekkür ediyorum. Elbette ben değil, biz anlayışı içerisinde, el ele, gönül gönüle vermek suretiyle inşallah Kayserispor'umuzun tekrar Süper Lig'deki yerine taşınacağına inanıyoruz. Bizler de üzerimize düşenleri yapma yolunda elbette sorumluluk anlayışı içerisinde ne gerekiyorsa fedakarlık yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan kutlamada, Kayserispor'da uzun süre forma giymiş futbolcuların görüntülü mesajları izletildi. Kayserispor'un yeni sezon giyeceği formalar tanıtılarak, etkinlik taraftar önünde 60. yıl pastasının kesimi ile tamamlandı. - KAYSERİ