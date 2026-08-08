Kayserispor 7 Yabancı Oyuncu ile Güçlendi

Kayserispor, yeni sezon için kadrosuna 7 yabancı oyuncu kattı, bu oyuncuların lisans işlemleri gerçekleştirildi.

TFF 1.Lig'de mücadele verecek olan Kayserispor, kadrosuna 7 yeni yabancı oyuncu kattı. Yeni sezonda geçerli olacak 6+2 kuralına göre hareket eden sarı kırmızılılar, geçen sezon kadrosunda bulunan Samuel Matter'in yanı sıra Daniel Moreno (Kolombiya), Denis Razvan Radu (Romanya), Florent Hasani (Kosova), Jemal Tabidze (Gürcistan), Mamadi Camara (Gine Bissau), Marco Dulca (Romanya), Taulan Seferi (Arnavutluk) ile anlaşmaya varıldı.

6 yabancı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme yapılırken geçen sezon Bodrumspor'da forma giyen Arnavut oyuncu Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolcuların lisans işlemleri yapıldı. Bu oyuncular, teknik direktör Atilla Gerin'in görev vermesi halinde sezonun ilk hafta maçında Vanspor'a karşı oynayabilecek.