Kayserispor 87 bin 504 taraftara oynadı - Son Dakika
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Kayserispor 87 bin 504 taraftara oynadı

16.06.2022 12:16
Kayserispor 87 bin 504 taraftara oynadı

Yukatel Kayserispor, geride kalan sezon iç sahada oynadığı Süper Lig maçlarında 87 bin 504 taraftara oynadı.

Yukatel Kayserispor, geride kalan sezon iç sahada oynadığı Süper Lig maçlarında 87 bin 504 taraftara oynadı.

Süper Lig 2021 - 2022 futbol sezonunda 38 haftalık lig maratonunu 47 puanla 14. sırada tamamlayan Kayserispor, 19 iç saha maçına çıktı. Rakipleri ile Kadir Has'ta oynadığı 19 maçta 34 puan toplayan sarı kırmızılılar, bu maçlarda 87 bin 504 taraftara oynadı. Geride kalan sezonun ilk iç saha maçında Adana Demirspor ile karşılaşan ve bu maçta 1.848 biletli taraftara oynayan Kayserispor, son iç saha maçında da Yeni Malatyaspor karşılaştı. Bu maçta da 3 bin 341 biletli seyirci vardı.

Kayserispor, iç saha maçlarında en çok taraftarı Fenerbahçe ile oynadığı maçta topladı. Bu maçta 13 bin 139 taraftar Kadir Has stadında yerini aldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 87 bin 504 taraftara oynadı - Son Dakika

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