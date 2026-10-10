Kayserispor, 90+2'de Manisa FK'yı 3-2 yenip liderliğini maç fazlasıyla sürdürdü - Son Dakika
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Kayserispor, 90+2'de Manisa FK'yı 3-2 yenip liderliğini maç fazlasıyla sürdürdü

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Trendyol 1. Lig 9. haftasında Kayserispor, sahasında Manisa FK'yı 90+2'de bulduğu golle 3-2 yendi. Sarı-kırmızılılar 7. galibiyetiyle 22 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderliğini korurken, Manisa FK 9 puanda kaldı.

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu

HAKEMLER: Alper Akarsu, Kemal Elmas, Çağrıcan Pazarcıklı

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen (Dk 53 Radu), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 82 Murat Cem Akpınar), Camara (Dk. 71 Hasani), Benhur Keser (Dk. 71 Ensar Kemaloğlu), Taulant Seferi (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan), Daniel Moreno.

MANİSA FK: Vedat Karakuş, Ada İbik, Christophe, Yasin Güreler (Dk. 46 Osman Kaynak), Yusuf Talum (Dk. 80 Osman Kahraman), Kadir Kaan Yurdakul, Toure (Dk. 63 Valentin), Anziani, Atakan Çankaya, Benrahou (Dk. 86 Lemina), Sylla

SARI KARTLAR: Semih Güler, Gökhan Değirmenci, Sinan Kurt (Metro Holding Kayserispor), Yasin Güreler, Sylla, Vedat Karakuş, Christophe, Anziani (Manisa FK)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Sylla

GOLLER: Dk 38 Benhur Keser, Dk 52 Moreno, Dk. 90+2 Murat Cem Akpınar (Metro Holding Kayserispor), Dk. 54 Atakan Çankaya, Dk. 87 Sylla (Manisa FK)

Trendyol 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip ligdeki 7'nci galibiyetini alarak 22 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunu korudu. Ligdeki dördüncü mağlubiyetini alan konuk ekip Manisa FK ise, 9 puanda kaldı.

8'inci dakikada Moreno savunma arkasına sarktı. Ceza sahası içinde kalecinin kapattığı pozisyonda Kolombiyalı golcünün vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19'uncu dakikada Morenon'nun ceza sahası içinde penaltı noktası üzerine gönderdiği topun gelişine vuran Görkem'in şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekti.

38'inci dakikada Benhur Keser ceza sahası dışında topla buluştu. Topu kontrol eder etmez sol ayağı ile vuruş yapan Benhur'un vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Benhur'un şutunda top bu kez fileleri havalandırdı. (1-0)

41'inci dakikada Görkem Sağlam'ın ceza sahası yayının üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Vedat meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

44'üncü dakikada Murat Uçar'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seferi'nin vuruşunda Manisa FK savunması topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık skorla tamamlandı.

52'nci dakikada Kayserispor kontra atağa çıktı. Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Seferi sağ kanatta topu kontrol etti. Seri çalımlarla topu taşıyan Seferi'nin ara pasında ceza sahasında ceza sahası içinde savunma arkasına sarkan Moreno'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. (2-0)

54'üncü dakikada kaleci Gökhan kafa ile topu uzaklaştırmak isterken top kısa düştü. Atakan Çankaya boşta kalan topu kontrol ederek Gökhan'ın önde olduğu görerek topu boş kaleye gönderdi ve fark yeniden 1'e indi. (2-1)

56'ncı dakikada Yusuf Talum'un şutunda meşin yuvarlak kale direğinde patlayarak oyun alanına geri döndü.

87'nci dakikada Sylla topu boş kaleye gönderdi ve skora denge geldi. (2-2)

90+2nci dakikada Kayserispor kontra atağa çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Murat Cem Akpınar'ın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı ve ev sahibi takım yeniden öne geçti. (3-2)

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
KayserisporTrendyolManisaFutbolSporSon Dakika

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