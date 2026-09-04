Kayserispor'a Bursaspor maçındaki ihlaller nedeniyle toplam 210 bin TL ceza yağdı - Son Dakika
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Kayserispor'a Bursaspor maçındaki ihlaller nedeniyle toplam 210 bin TL ceza yağdı

Kayserispor\'a Bursaspor maçındaki ihlaller nedeniyle toplam 210 bin TL ceza yağdı
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TFF 1. Lig ekibi Kayserispor, Bursaspor ile oynadığı maçta taraftarların çirkin tezahüratı, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza aldı.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Kayserispor; PFDK tarafından cezalandırıldı. Sarı kırmızılı kulübe, Bursaspor ile oynanan maçta gerçekleştirilen ihlallerden ötürü toplam 210 bin TL ceza verildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübünün, 29 Ağustos 2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Tribünü Kuzey Alt C, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'a Bursaspor maçındaki ihlaller nedeniyle toplam 210 bin TL ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'a Bursaspor maçındaki ihlaller nedeniyle toplam 210 bin TL ceza yağdı - Son Dakika
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