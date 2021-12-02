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Kayserispor Adana Demirspor maçı oynanmadı - Son Dakika

Kayserispor Adana Demirspor maçı oynanmadı

02.12.2021 08:34
Kayserispor Adana Demirspor maçı oynanmadı

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanması gereken U19 ligi maçı sahanın hazır olmamasından ötürü oynanamadı.

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanması gereken U19 ligi maçı sahanın hazır olmamasından ötürü oynanamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu U19 liginde mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasındaki maç oynanamadı. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanması gereken maç ile ilgili olarak her iki takım oyuncuları, hakemler ve gözlemci sahaya geldi. Saha görevlilerine haber verilmemesi ve sahanın hazır olmamasının yanı sıra başka etkinliklerin yapılıyor olması nedeniyle müsabaka oynanamadı.

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasındaki U19 ligi maçına dair son kararı Futbol Federasyonu verecek. - KAYSERİ

Kayserispor Adana Demirspor maçı oynanmadı
Kayserispor Adana Demirspor maçı oynanmadı

Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor Adana Demirspor maçı oynanmadı - Son Dakika Spor


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