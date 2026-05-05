Kayserispor Alanya\'ya Hazırlanıyor

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 33'üncü haftada deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. Oyuncular ayrıca, dar alanda iki takım halinde top kapma çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.