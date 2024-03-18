Kayserispor, Alanyaspor ile deplasmanda galibiyet almakta zorlanıyor

Spor

Kayserispor, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyete ulaşmakta son derece güçlük çekiyor. Sarı Kırmızılılar 6 sezondur Alanya'da kazanamıyor.

Süper Lig'in 30.haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Kayserispor, 1-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar, ligin ilk yarısında sahasında 1-0 yendiği rakibine Alanya'da mağlup olurken, Akdeniz'de galip gelememe serisini 6 maça çıkardı.

Rakibi ile Süper Lig statüsünde deplasmanda oynadığı 6 maçtan puan dahi alamayan Kayserispor, Alanyaspor ile oynadığı 16 Süper Lig maçında 3 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı ve 11 kez de mağlup oldu.

İki takım arasında Süper Lig statüsünde oynanan 16 maç ve sonuçları şöyle:

2023/2024 Alanyaspor-Kayserispor 1-0

2023/2024 Kayserispor-Alanyaspor 1-0

2022/2023 Kayserispor-Alanyaspor 0-4

2022/2023 Alanyaspor-Kayserispor 3-1

2021/2022 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0 - KAYSERİ