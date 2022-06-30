Kayserispor antrenmanlarını sürdürüyor

Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde Kadir Has tesislerinde çalışan sarı kırmızılı takım kondisyon topluyor. Önceki gün Dimitrios Kolovtsios ile Onur Bulut 'un takıma katılmasından sonra dün de Bernard Mensah, Joseph Attamah ve Carlos Mane de, Kayseri'ye gelerek çalışmalara başladı.

Kaynak: İHA

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