Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Transfer yasağı kaldırıldı

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Nihayetinde yasaklarla mücadele ettiğimiz anın sonuna geldik" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Başkan Çamlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çok kıymetli Kayserili hemşehrilerim, çok kıymetli Kayserispor'un büyük camiası. Uzun bir süredir uğraş verdiğimiz Kayserispor'umuz için bugün nihayetinde yasaklarla mücadele ettiğimiz anın sonuna geldik. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. ve bunun gururunu tüm şehrimle paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle transfer yasağı sonlanmıştır. Kayserispor'umuz için, şehrimiz için ve büyük Kayserispor taraftarı için Hayırlı uğurlu olsun. Ama yüreklerimiz biraz buruk, biraz üzgünüz. Asrın felaketinin yıl dönümünde bu açıklamayı yapmak aslında birazcık bizi burkuyor ama hayat devam ediyor. Biz asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı Allah Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, kalanlarına da sabır ve uzun ömür diliyoruz. Biz onlarla birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Onlar her zaman bizim gönlümüzde olacak. O bölgedeki tüm kardeşlerimize sabır ve metanet diliyorum. Ama bugün Bu sevinci de büyük Kayserispor camiası ve şehrimle paylaşmayı da bir görev biliyorum. Hepinize, hepimize ve Kayserispor'umuza hayırlı olsun. Inşallah bundan sonra şahlanan bir Kayserispor izlemeye, büyük Kayserispor camiası devam edecek. Saygı ve sevgilerimle Hepiniz gönlümüzdesiniz, başımızın tacısınız. Bundan sonra da öyle olmaya devam edeceksiniz." - KAYSERİ