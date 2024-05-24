Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya ve Duckens Nazon'a PFDK'dan ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya ve Duckens Nazon'a PFDK'dan ceza

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı\'ya ve Duckens Nazon\'a PFDK\'dan ceza

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor-Konyaspor maçında sahaya girmeye çalışması ve basın mensuplarına hakemlerle ilgili açıklamalarda bulunması nedeniyle PFDK tarafından cezalandırıldı. Ayrıca, Kayserispor kulübüne ve taraftarlara da ceza verildi. Maçta kırmızı kart gören Duckens Nazon da cezalandırıldı.

24.05.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PFDK'ya sevkedilen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cezası belli oldu. PFDK, ayrıca Duckens Nazon ve sarı kırmızılı kulübe de ceza verdi.

Süper Lig'in 37.haftasında oynanan Kayserispor- Konyaspor maçında sahaya girmeye çalışan ve maç sonrasında basın mensuplarına hakemler ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza verildi. Saha olayları nedeniyle Kayserispor kulübüne ve taraftarlara da ceza gelirken, müsabakada kırmızı kart gören Nazon'a da ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre; Kayserispor Kulübünün, 18.05.2024 tarihinde oynanan Kayserispor -Konyaspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey Tribün Kuzey Alt B-C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, yine Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, yine Başkan Ali Çamlı'nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

PFDK, aynı müsabakada rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Duckens Nazon'a da Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve Futbol Disiplin Talimatı'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 Resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar kıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Konyaspor, Ali Çamlı, Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya ve Duckens Nazon'a PFDK'dan ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye
11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 13:12:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya ve Duckens Nazon'a PFDK'dan ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement