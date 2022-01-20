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Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Büyük bir takım ve aile olduk" - Son Dakika

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Büyük bir takım ve aile olduk"

20.01.2022 09:28

- Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Büyük bir takım ve aile olduk" Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1-0 kazandıkları Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada her geçen gün başarı grafiğini artırdıklarını ifade ederek, "Büyük bir takım ve aile olduk" dedi.

- Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Büyük bir takım ve aile olduk"

KAYSERİ - Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1-0 kazandıkları Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada her geçen gün başarı grafiğini artırdıklarını ifade ederek, "Büyük bir takım ve aile olduk" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen Yukatel Kayserispor'da Başakşehir galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını ve bunu da başaracaklarını ifade etti. Gözbaşı, "12 maçtır yenilmeyen Başakşehir'i yendik. Bu bizim gücümüzü gösteriyor. Oldukça fazla eksiğimiz vardı. Yeni transferimiz Abdulkadir Parmak ilk maçı olmasına rağmen güzel katkılar verdi. Diğer yeni arkadaşlarımız da aramıza katıldığında takımımızın gücüne güç katacaklar. Sahada forma giyen arkadaşlarımız, oynamayanları aratmadılar. Büyük bir takım ve aile olduk. Taraftarımız da sürekli yanımızda. Bu birlik ve beraberliği bozmadan inşallah hedeflerimizi her gün adım adım artırarak vizyonumuzla ilerlemeye devam edeceğiz. 3 puan şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Berna Gözbaşı, "Hedefimizi ilk 10 olarak belirlemiştik. Aşağılarda değil yukarılarda mücadele eden bir takım haline 2,5 yılın sonunda gelebildik. Zor süreçlerden geçtik. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz ve sizlerle daha güzel başarıları konuşacağız. Zaman zaman yol kazaları olacaktır. Bu futbol, yenmek var yenilmek var. Önemli olan mücadele eden, birbirinin eksikliği hiç hissettirmeyen, aile ruhunu kaybetmeyen bir takım olabilmek. Takıma bu ruhu veren teknik heyeti de kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Büyük bir takım ve aile olduk
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Büyük bir takım ve aile olduk
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Büyük bir takım ve aile olduk

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Spor Toto Süper Lig, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Büyük bir takım ve aile olduk' - Son Dakika Spor


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