Kayserispor Başkanı'ndan Yasağın Kaldırılması Müjdesi - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı'ndan Yasağın Kaldırılması Müjdesi

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılmasının mutluluğunu paylaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için tüm şehrin el birliğiyle mücadele ettiğini belirtti.

Çamlı, yaptığı açıklamada, büyük mücadeleler sonucunda transfer yasağının kaldırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Bu sürecin kolay geçmediğine dikkati çeken Çamlı, "Bu zorlu süreçte Kayserisporumuzun yanında duran şehrimizin tüm ileri gelenlerine, kıymetli paydaşlarımıza ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen herkese şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çamlı, Kayserispor taraftarının bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"En büyük teşekkürlerimizden biri de en zor günlerde dahi inancını kaybetmeyen büyük Kayserispor taraftarınadır. Her an yanımızda olduğunuzu hissettirdiniz, sorunların aşılacağına dair inancınızla bizleri motive ettiniz, gücümüze güç kattınız. Bu kulübün gerçek gücünün, armasına gönülden bağlı büyük taraftarı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Özellikle bu sürecin sonuçlanması için gece gündüz demeden çalışan, büyük fedakarlık gösteren, sorumluluk alan ve Kayserispor'un geleceği için elini taşın altına koyan tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve kulüp personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Transfer yasağımızın kaldırılmasının ve aramıza katılan yeni transferlerimizin şehrimize ve büyük Kayserispor camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Kayserispor, Ali Çamlı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı'ndan Yasağın Kaldırılması Müjdesi - Son Dakika

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