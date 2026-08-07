Kayserispor Benhur Keser\'i Transfer Etti

Kayserispor dış transferde Benhur Keser'i kadrosuna kattı.

1.Lig ekiplerinden Kayserispor yeni sezon öncesi ilk transferini açıkladı. Sarı-kırmızılılar son olarak Erzurumspor forması ile şampiyonluk yaşayan Kayserili oyuncu Benhur Keser'i kadrosuna kattı. Futbola başladığı Kayserispor'a 11 yıl sonra yeniden dönen Benhur Keser yaptığı açıklamada, "Ait olduğum yerdeyim. Evimdeyim" dedi.

Benhur Keser, Kayserispor'da 10 numaralı formayı giyecek.