Kayserispor Benhur Keser'i Transfer Etti - Son Dakika
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Kayserispor Benhur Keser'i Transfer Etti

Kayserispor Benhur Keser\'i Transfer Etti
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Kayserispor, Benhur Keser'i kadrosuna kattı. Keser, 11 yıl aradan sonra geri döndü.

Kayserispor dış transferde Benhur Keser'i kadrosuna kattı.

1.Lig ekiplerinden Kayserispor yeni sezon öncesi ilk transferini açıkladı. Sarı-kırmızılılar son olarak Erzurumspor forması ile şampiyonluk yaşayan Kayserili oyuncu Benhur Keser'i kadrosuna kattı. Futbola başladığı Kayserispor'a 11 yıl sonra yeniden dönen Benhur Keser yaptığı açıklamada, "Ait olduğum yerdeyim. Evimdeyim" dedi.

Benhur Keser, Kayserispor'da 10 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Benhur Keser'i Transfer Etti - Son Dakika

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