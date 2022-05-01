Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Valerien Ismael, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart gören Josef de Souza cezası nedeniyle, Domagoj Vida ise sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giymedi.

Sakatlıkları bulunan Can Bozdoğan ve Umut Meraş ile Mehmet Topal ve Gökhan Töre de kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, ligde bir önceki maçta Kasımpaşa'ya 3-0 yenildikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Vida, Josef de Souza, Pjanic ve Güven Yalçın yerine Kayserispor karşısında Serdar Saatçi, Atiba, Emirhan İlkhan ve Larin'i sahaya sürdü.

Beşiktaş, müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Welinton, Serdar Saatçi, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Nkoudou, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Necip Uysal, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Güven Yalçın, Serkan Terzi, Teixeria görev bekledi.

Yukatel Kayserispor'da ilk 11 değişmedi

Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde bir önceki maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'inde değişikliğe gitmedi.

Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i, Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Kemen, Onur Bulut, Attamah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic'ten oluştu.

Yedek kulübesinde ise Bilal Bayazıt, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur Demirok, Emrah Başsan, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Talha Sarıaslan, Campanharo görev bekledi.