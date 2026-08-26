Kayserispor Bursaspor Maçına Hazırlanıyor
Kayserispor, Bursaspor maçı için antrenman yaparak hazırlıklarına devam ediyor.
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, futbolcular pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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