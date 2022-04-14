Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

14.04.2022 18:53
Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

SPOR Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

SPOR Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Geçen hafta Göztepe'yi mağlup ederek puanını 41'e yükselten Yukatel Kayserispor, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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