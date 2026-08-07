Kayserispor Cenk Şen\'i Kadrosuna Kattı

Kayserispor, Bodrumspor'dan Cenk Şen'i renklerine bağladı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Bodrumspor'dan Cenk Şen'i bonservisi ile kadrosuna kattı. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar son olarak Bodrumspor'da forma giyen sol bek Cenk Şen ile resmi sözleşme imzaladı.

26 yaşındaki başarılı oyuncu Pazar günü oynanacak olan Vanspor maçında yeni takımı ile ilk maçına çıkacak.