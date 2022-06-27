Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, yeni sezonda genç futbolculara lig ve kupa maçlarında görev vereceğini ifade ederek, 9 genç futbolcu ile özel ilgileneceklerini de söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mehmet Eray Özbek, Çağdaş Atan, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor'da 9 futbolcu A takımda - Son Dakika

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