Kayserispor'da 9 futbolcu A takımda - Son Dakika
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Kayserispor'da 9 futbolcu A takımda

27.06.2022 12:54
Kayserispor'da 9 futbolcu A takımda

Kayserispor'da 9 genç futbolcu, profesyonel takımla antrenmanlara çıkıyor.

Kayserispor'da 9 genç futbolcu, profesyonel takımla antrenmanlara çıkıyor.

Süper Lig'de mücadele verecek takımlar arasında bulunan Kayserispor, yeni sezonda kadrosunda 9 genç futbolcu bulunduracak. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın isteği doğrultusunda Talha Sarıaslan, Mehmet Eray Özbek, Ali Baran Gezek, Bilal Ceylan, Ethem Balcı, Emincan Uysal, Hayrullah Erkip, Mehmet Şamil Öztürk (kaleci) ve Abdulkadir Taştan (kaleci) yeni sezonda A takım ile antrenmana çıkacak.

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, yeni sezonda genç futbolculara lig ve kupa maçlarında görev vereceğini ifade ederek, 9 genç futbolcu ile özel ilgileneceklerini de söyledi. - KAYSERİ

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Son dakika haber... Çağdaş Atan: Amacımız her zaman iyi futbol Son dakika haber... Çağdaş Atan: Amacımız her zaman iyi futbol
Kaynak: İHA

Mehmet Eray Özbek, Çağdaş Atan, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da 9 futbolcu A takımda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'da 9 futbolcu A takımda - Son Dakika
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