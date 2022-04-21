Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

21.04.2022 21:41
Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, kondisyon çalışmalarının ardından sona erdi.


YORUMLAR
500
Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:33 Twitter'ı satın almak için Elon Musk, 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 21:47:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement