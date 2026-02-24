Kayserispor\'da Djalovic ile Yollar Ayrıldı

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, eknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kayserispor'da göreve geldikten sonra ligde istediği sonuçları alamayan ve eleştirilerin hedefinden olan Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Radomir Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,77 ortalamasını tutturdu.