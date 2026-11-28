Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, Keçiörengücü maçı öncesi yaptığı açıklamada; " Ankara'ya, Kayseri'ye lider dönmek için gidiyoruz" dedi.

TFF 1. Ligde rakipleri Bursaspor'un puan kaybetmesiyle liderlik şansını yakalayan Kayserispor'da hedef, yarın oynayacakları Keçiörengücü maçını kazanıp liderliğe yükselmek. Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar yaptığı açıklamada; "Bursaspor'un bugün puan kaybetmesiyle birlikte yarın Ankara'da oynayacağımız Keçiörengücü karşılaşması bizim açımızdan çok daha önemli bir hale geldi. Kazandığımız takdirde liderlik koltuğuna yeniden oturma fırsatına sahibiz. Ancak biz şampiyonluk hesaplarımızı rakiplerimizin puan kayıpları üzerine kurmuyoruz. Kendi gücümüze, kadromuzun kalitesine, teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Şampiyonluk yolunda kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek istiyoruz. Sezon başında hangi şartlar altında göreve geldiğimizi, transfer yasaklarıyla nasıl mücadele ettiğimizi ve bu kadroyu hangi zorluklarla oluşturduğumuzu herkes çok iyi biliyor. Bugün yeniden liderlik fırsatını yakalamış olmamız, verilen büyük emeğin bir karşılığıdır. Keçiörengücü, ligin güçlü ekiplerinden biri. Zorlu bir karşılaşma olacağının bilincindeyiz. Rakibimize saygı duyuyoruz ancak Ankara'ya üç puan almak için gidiyoruz. Yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız olarak şampiyonluk hedefimize yürekten inanıyoruz. Artık bütün şehrimizin de bu heyecanı daha güçlü bir şekilde hissetmesini istiyoruz. Elbette yarın lider olmak tek başına bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan sezonun son haftasında o koltukta oturabilmek. Bizim mücadelemiz bunun için. İnşallah yarın Ankara'dan lider olarak döneceğiz ve Kayserispor'u yeniden ait olduğu Süper Lig'e taşımak için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.