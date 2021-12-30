Kayserispor'da en uzun süre alan Lung oldu

Yukatel Kayserispor 19 haftalık ligin ilk yarısında en uzun süreyi kaleci Silviu Lung aldı.
Yukatel Kayserispor'da Rumen kalecisi Silviu Lung ligin ilk yarısında en çok süre alan isim oldu. Tecrübeli kaleci 19 hafta sonunda 18 maçta 1.620 dakika sahada kaldı.. En az süre alan futbolcular ise 16 dakika ile Emre Demir oldu. Yukatel Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 19 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde;
Silviu Lung: 18 maç/ 1620 dakika
Dimitrios Kolovetsios: 17 maç/1487 dakika
Lionel Carole: 17 maç/ 1420 dakika
Mame Baba Thiam: 16 maç/ 1418 dakika
İbrahim Akdağ: 17 maç/ 1333 dakika
Onur Bulut: 18 maç/ 1299 dakika
Emrah Başsan: 17 maç/ 1260 dakika
Majid Hosseini: 14 maç/ 1179 dakika
Joseph Attamah: 15 maç/ 913 dakika
Olivier Kemen: 13 maç/ 837 dakika
Gustavo Campanharo: 11 maç/ 755 dakika
Uğur Demirok: 8 maç/ 605 dakika
Mario Gavranovic: 10 maç/596 dakika
Ramazan Civelek: 10 maç/ 520 dakika
Gökhan Sazdağı: 12 maç/ 485 dakika
Bernard Mensah: 6 maç/ 477 dakika
İlhan Parlak: 13 maç/ 475 dakika
Migule Cardoso: 12 maç/ 414 dakika
Yasir Subaşı: 9 maç/ 400 dakika
Carlos Mane: 16 maç/437 dakika
Mustafa Pektemek: 12 maç/ 347 dakika
Anthony Uzodimma: 2 maç/ 56 dakika
Emre Demir: 3 maç/ 16 dakika - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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