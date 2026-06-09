Kayserispor\'da Erling Moe ile Veda

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, görev süresi dolan Teknik Direktör Erling Moe ile vedalaşıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erling Moe'nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmaları için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ