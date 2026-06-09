Kayserispor'dan yapılan açıklamada, görev süresi dolan Teknik Direktör Erling Moe ile vedalaşıldığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erling Moe'nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmaları için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Erling Moe ile Veda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?