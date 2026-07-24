Kayserispor'da Katongo ile Sözleşme Feshedildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Jadel Katongo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da Jadel Katongo'nun sözleşmesi feshedildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki stoper Katongo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Geçen sezon devre arasında Manchester City U21 takımından transfer edilen İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 10 maça çıktı.
Kaynak: AA
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