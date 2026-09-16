Kayserispor'da şampiyonluk umudu yükseldi, Akpınar zirve hedefini açıkladı - Son Dakika
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Kayserispor'da şampiyonluk umudu yükseldi, Akpınar zirve hedefini açıkladı

Kayserispor\'da şampiyonluk umudu yükseldi, Akpınar zirve hedefini açıkladı
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TFF 1. Lig'de peş peşe alınan galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan Kayserispor'da Basın Sözcüsü Emir Akpınar, en önemli hedeflerinin lig sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek olduğunu söyledi. Akpınar, tribünde takımını 90 dakika destekleyen taraftara teşekkür ederek şampiyonluk yolunda daha büyük kitlelerin desteğini beklediklerini belirtti.

Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, uzun lig maratonunu zirvede tamamlamak hedefinde olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor'da peş peşe alınan galibiyetler sonrası şampiyonluk için umutlar yükseldi. Kulüp Basın Sözcüsü Emir Akpınar, son oynadıkları 3 maçta İstanbul ekiplerine karşı oynadıklarını ve 2 galibiyet, 1 beraberlik aldıklarını söyleyerek, "İyi oyunun, iyi takım olmanın meyvelerini alıyoruz. Peş peşe güzel neticeler ile liderlik koltuğundayız. Bu sevindirici ve milli araya da lider girmek arzusundayız. Ancak en önemli hedefimiz lig sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek" dedi.

Emir Akpınar, Kayserispor'un artık daha büyük kitlelerin desteği alması gerektiğini söyleyerek, "Tribüne gelip takımını 90 dakika destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak bu takım şampiyonluğa oynarken daha büyük kitlelerin desteğini görmeli. Kayserispor teknik heyet ve futbolcuları, şu ana kadar üzerine düşeni yaparken, şampiyonluğa doğru giderken bu hikayenin tribünlerde de karşılık görmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Emir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da şampiyonluk umudu yükseldi, Akpınar zirve hedefini açıkladı - Son Dakika

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