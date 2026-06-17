Kayserispor'da Umut Bulut Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika
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Kayserispor'da Umut Bulut Davasında Yeni Gelişme

Kayserispor\'da Umut Bulut Davasında Yeni Gelişme
17.06.2026 09:35
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Mahkeme, Umut Bulut'a ödenecek tutarı 674 bin Euro azaltarak 487 bin Euro belirledi.

Kayserispor Kulübü, eski futbolcusu Umut Bulut'a ödeyeceği rakamda ciddi bir değişiklik olmasını sağladı.

Kayserispor kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile eski futbolcumuz Umut Bulut arasında devam eden işçi alacakları davasında, yerel mahkeme tarafından daha önce verilen ve kulübümüz aleyhine 1 milyon 161 bin Euro ile 545 bin TL ücret alacağının faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin karar, kulübümüz tarafından istinaf kanun yoluna taşınmıştır. Yapılan istinaf incelemesi neticesinde önceki karar kaldırılmış ardından Kayseri 6. İş Mahkemesince yeniden yapılan yargılama sonucunda dava kısmen kabul edilmiş ve kulübümüz aleyhine hükmedilen tutar 487 bin Euro ile 545 bin TL ücret alacağı ve bunlara ilişkin faizler olarak belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada "Önceki kararda hükmedilen Euro alacağı yönünden yaklaşık 674 bin Euro tutarında bir azalma gerçekleşmiştir. Süreç, kulübümüz hukuk birimi tarafından titizlikle takip edilmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da Umut Bulut Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika

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