Üye Girişi
Kayserispor'dan 2 futbolcu milli takıma davet edildi - Son Dakika

Kayserispor'dan 2 futbolcu milli takıma davet edildi

17.02.2022 12:04
Kayserispor'dan 2 futbolcu milli takıma davet edildi

Yukatel Kayserispor'un iki futbolcusu U17 Milli takım aday kadrosuna dahil edildi.

Yukatel Kayserispor'un iki futbolcusu U17 Milli takım aday kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'un iki genç futbolcusu, U17 milli takımı aday kadrosuna davet edildi. U17 milli takımın 22-24 Şubat 2022 tarihlerinde deplasmanda İtalya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna Yukatel Kayserispor'dan Baran Ali Gezek ve Muhammed Eren Arıkan davet edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'dan 2 futbolcu milli takıma davet edildi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
11:56 Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor
11:51 74 yıl sonra varlığını kanıtladı! Ömrü boyunca kız kardeşinin kimliğini kullanmıştı
11:44 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?
11:41 Yüzüğün fiyatı evlenme teklifinin önüne geçti! Oğuzhan Koç bonkör çıktı
11:41 Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim geliyor
11:38 Galatasaray ve Pasquale Sensibile anlaştı! Peki, yeni sportif direktör ne kadar kazanacak?
11:36 Kömürün ardından doğalgaz yardımı başvuruları yarın başlıyor!
11:26 Gözler 16 Mart'ta açıklanacak FED kararında! Faiz artışı kesin! Türk Lirası nasıl etkilenecek?
11:24 Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor'dan 2 futbolcu milli takıma davet edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement