Kayserispor'dan 2 futbolcu milli takıma davet edildi

Yukatel Kayserispor'un iki futbolcusu U17 Milli takım aday kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'un iki genç futbolcusu, U17 milli takımı aday kadrosuna davet edildi. U17 milli takımın 22-24 Şubat 2022 tarihlerinde deplasmanda İtalya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna Yukatel Kayserispor'dan Baran Ali Gezek ve Muhammed Eren Arıkan davet edildi. - KAYSERİ