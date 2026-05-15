Kayserispor'dan Abdulsamet Burak Açıklaması

15.05.2026 20:20
Kulüp, Abdulsamet Burak hakkında suça dair unsurlar tespit edilmediğini açıkladı.

Kayserispor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcu Abdulsamet Burak hakkında herhangi bir suça ilişkin unsur tespit edilmediği ifade edildi.

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında futbolcumuz Abdulsamet Burak hakkında verilen karar neticesinde, herhangi bir suça veya disiplin ihlaline ilişkin unsur tespit edilmemiş; oyuncumuz hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Soruşturma süreci boyunca yargı makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde hareket eden kulübümüz, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılama ilkesine olan inancını ilk günden itibaren korumuştur. Gelinen aşamada verilen bu karar, futbolcumuzun masumiyetini açık biçimde ortaya koymuştur. Kulübümüzün ve sporcularımızın itibarını zedelemeye yönelik asılsız değerlendirme ve spekülatif yorumlardan kaçınılmasını önemle rica ediyor; süreci titizlikle yürüten yargı makamlarına teşekkür ediyoruz. Kayserispor olarak, Türk futbolunun fair-play ruhuna ve etik değerlere bağlılığımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
