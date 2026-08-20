Kayserispor\'dan Emniyete Ziyaret

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı; İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve Asbaşkan Tufan Koç; Çevik Kuvvet Şube (Spor Büro) Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görev başındaki emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında göstermiş oldukları nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri dolayısıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yöneticilerine ve kıymetli personeline teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.