Kayserispor'dan İstifa İddialarına Yanıt

Kayserispor Kulübü tarafından bazı basın yayın organlarında Genel Koordinatör İlhan Parlak hakkında çıkan istifa iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Kayserispor ile genel koordinatörlük görevi için sözleşme imzalayan İlhan Parlak'ın istifa kararı aldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haber tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik niteliktedir. Kulübümüz bünyesinde görev dağılımı ve personel süreçlerine ilişkin gelişmeler, her zaman olduğu gibi yalnızca Kayserispor Kulübü'nün resmi kanalları aracılığıyla duyurulmaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ