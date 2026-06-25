Kayserispor'dan İstifa İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Kayserispor'dan İstifa İddialarına Yanıt

25.06.2026 23:10
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Kayserispor, İlhan Parlak'ın istifa iddialarını asılsız bularak resmi açıklama yaptı.

Kayserispor Kulübü tarafından bazı basın yayın organlarında Genel Koordinatör İlhan Parlak hakkında çıkan istifa iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Kayserispor ile genel koordinatörlük görevi için sözleşme imzalayan İlhan Parlak'ın istifa kararı aldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haber tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik niteliktedir. Kulübümüz bünyesinde görev dağılımı ve personel süreçlerine ilişkin gelişmeler, her zaman olduğu gibi yalnızca Kayserispor Kulübü'nün resmi kanalları aracılığıyla duyurulmaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İlhan Parlak, Kayserispor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'dan İstifa İddialarına Yanıt - Son Dakika

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