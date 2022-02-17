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Kayserispor'dan maça davet - Son Dakika

Kayserispor'dan maça davet

17.02.2022 12:05
Kayserispor'dan maça davet

Kayserispor futbolcuları, Cumartesi günü oynayacakları Giresunspor maçına taraftarın ilgi göstermesini istedi.

Kayserispor futbolcuları, Cumartesi günü oynayacakları Giresunspor maçına taraftarın ilgi göstermesini istedi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Cumartesi günü sahasında Giresunspor ile oynayacağı müsabakada taraftarından tam destek görmek istiyor. Sarı Kırmızılı takım futbolcuları, kısa videolar eşliğinde taraftarı maça davet etti. 'Haydi Kayseri maça. 38 puan için' sloganı ile paylaşılan videoda takım oyuncuları İlhan Parlak, Uğur Demirok, Gustavo Campanharo, İbrahim Akdağ, Ramazan Civelek, Bilal Bayazit ve Mame Thiam, taraftarları maça davet etti.

Kayserispor ile Giresunspor arasındaki Süper Lig maçı, Cumartesi günü Kadirk Has Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama saati 16.00 olarak açıklandı. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Giresunspor, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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