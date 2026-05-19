Kayserispor\'dan TFF\'ye Başvuru

19.05.2026 17:48
Kayserispor, lig sonuçlarının tescil edilmemesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Zecorner Kayserispor, sezonu 30 puanda tamamlayarak küme düşmüştü. Kayseri ekibi tarafından yapılan açıklamada 'futbolda bahis – şike' gerekçesiyle liglerin mevcut şekilde tescil edilmemesi yönünde TFF'ye dilekçe gönderildiği belirtildi. Sarı kırmIzılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor olarak; 2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında; Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi, haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK'ya sevk edilmesi, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF Statüsü'nün işletilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur. Türk futbolunda, aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez. Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır. Kayserispor, yalnızca kendi hakkını değil; Türk futbolunda bozulan sportif, yeniden tesis edilmesini talep etmektedir. Dilekçemiz bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 18:33:17.
