Kayserispor, Esenler Erokspor deplasmanı için Recep Mamur Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Kayserispor, Esenler Erokspor deplasmanı için Recep Mamur Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Esenler Erokspor deplasmanı için Recep Mamur Tesisleri\'nde hazırlıklarını sürdürdü
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Metro Holding Kayserispor, 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında 7 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, Karagümrük maçının ardından verilen iznin bitimiyle tesislerde toplanarak antrenmanlarını sürdürdü.

1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti.

1'inci Lig'de ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve 4'üncü haftada sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak ilk mağlubiyetini alan Metro Holding Kayserispor, ligin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımda oyunculara Karagümrük mücadelesi sonrası 1 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi dün kulüp tesislerinde toplanarak 7 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de oynayacağı Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takım bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla da karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Esenler Erokspor deplasmanı için Recep Mamur Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor, Esenler Erokspor deplasmanı için Recep Mamur Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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