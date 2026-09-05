Kayserispor, Esenler Erokspor deplasmanı için Recep Mamur Tesisleri\'nde hazırlıklarını sürdürdü

1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti.

1'inci Lig'de ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve 4'üncü haftada sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak ilk mağlubiyetini alan Metro Holding Kayserispor, ligin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımda oyunculara Karagümrük mücadelesi sonrası 1 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi dün kulüp tesislerinde toplanarak 7 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de oynayacağı Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takım bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla da karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.